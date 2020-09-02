В Лямбирском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с двумя погибшими

В Лямбирском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 1 сентября на 25-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Большими Березниками и Дубенками. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения, совершая разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки УАЗ-39099.

Телесные повреждения получил 45-летний пассажир ВАЗа. Мужчина был госпитализирован. Ещё один пассажир данного автомобиля 41-летнего возраста от полученных травм скончался на месте инцидента. Водитель УАЗа был госпитализирован. В медицинском учреждении автомобилист скончался от полученных телесных повреждений.

Выяснилось, что у виновника ДТП нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф