В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лихачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя серьезно повредило мусорный контейнер.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru