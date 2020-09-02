В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

В ночь на 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лихачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя серьезно повредило мусорный контейнер.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru