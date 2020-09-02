В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Утром 1 сентября напротив дома №21, расположенного по адресу – улица Революционная, инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Лачетти». За рулем транспортного средства находился 39-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф