В Рузаевке провели дезинфекцию объектов социальной значимости

В Рузаевке была проведена дезинфекция объектов социальной значимости.

Была проведена санитарная обработка парков, скверов, мест общего пользования, поручней, перил и фурнитур.

Кроме того, были организованы мероприятия по обработке асфальтобетонных и плиточных покрытий на прилегающих территориях.

Также была проведена санитарная обработка школ и детских садов.

Работы по дезинфекции осуществлялись в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru