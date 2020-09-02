В Рузаевке провели дезинфекцию объектов социальной значимости

В Рузаевке была проведена дезинфекция объектов социальной значимости.
Была проведена санитарная обработка парков, скверов, мест общего пользования, поручней, перил и фурнитур.
Кроме того, были организованы мероприятия по обработке асфальтобетонных и плиточных покрытий на прилегающих территориях.
Также была проведена санитарная обработка школ и детских садов.
Работы по дезинфекции осуществлялись в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске на текущей неделе должно завершиться благоустройство придомовых территорий.
Источник: 13.mchs.gov.ru