В Саранске едва не сгорела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Происшествие произошло днём 1 сентября на территории Ленинского района города. В одной из квартир жилого дома №62а, расположенного по адресу – улица Полежаева, загорелся телевизор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя повредило телевизор на площади 0,5 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru