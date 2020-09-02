Житель Саранска обвиняется в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Некоторое время назад 30-летний житель Саранска возле одного из магазинов города обнаружил чужую банковскую карту, утерянную законным владельцем. Мужчина с помощью найденного платежного средства оплачивал покупки в торговых точках и приобрел топливо на АЗС. После этого горожанин выбросил банковскую карту.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске 21-летний парень подозревается в убийстве своего отца.

Источник: 13.мвд.рф