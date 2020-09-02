В Теньгушевском районе горела пилорама

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание пилорамы.

Днём 1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Стандорово. На улице Колхозной загорелась заброшенная пилорама.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил строение пилорамы на площади 4 кв. м. Кроме того, были уничтожены отходы пиломатериала и мусор на общей площади 130 кв. м.

Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе в результате пожара погибли три ребенка.

Источник: 13.mchs.gov.ru