В Теньгушевском районе горела пилорама

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание пилорамы.
Днём 1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Стандорово. На улице Колхозной загорелась заброшенная пилорама.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил строение пилорамы на площади 4 кв. м. Кроме того, были уничтожены отходы пиломатериала и мусор на общей площади 130 кв. м.
Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru