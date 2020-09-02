Два безработных жителя Саранска подозреваются в краже гироскутера

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух безработных местных жителей, которые подозреваются в краже гироскутера.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержаны два безработных горожанина 1980 и 1987 годов рождения. Один из данных граждан в подъезде жилого дома, расположенного в Пролетарском районе города, похитил гироскутер. Второй мужчина ожидал подельника в машине. Подозреваемые пытались продать гироскутер, но это им не удалось, поскольку не было зарядного устройства.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф