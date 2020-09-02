Жительница Саранска, обвиняемая в краже мобильного телефона, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 59-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже мобильного телефона.

В конце июля 59-летняя гражданка забрала мобильный телефон, который 18-летняя законная владелица забыла на лавочке, установленной возле подъезда многоквартирного дома. Искать владелицу гаджета горожанка не собиралась. Женщина хотела оставить мобильный телефон в собственное пользование.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф