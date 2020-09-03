В Саранске загорелись два автомобиля

В Саранске произошло возгорание двух автомобилей.

Поздним вечером 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Металлургов. По указанному адресу загорелись два автомобиля марок ВАЗ-21010 и ГАЗ-3302.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил транспортные средства на общей площади 3,5 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелись автомобили.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru