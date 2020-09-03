День знаний отпраздновали в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено торжественное построение по случаю празднования Дня знаний.
На плацу учебного центра был построен постоянный и переменный состав. Со словами поздравления к присутствующим обратился начальник учебного центра Игорь Давыдов.
Также со словами поздравлений к преподавательскому составу учебного центра обратились слушатели, проходящие обучение.
По традиции в завершение мероприятия слушатели прошли торжественным маршем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su