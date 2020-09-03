В одной из колоний Мордовии проводятся арт-терапевтические мероприятия с личным составом

Начальником психологической лаборатории исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии проводятся арт-терапевтические мероприятия с личным составом.

В ходе подобного рода занятий выясняется профессиональная направленность личности, мотивация профессиональной деятельности, уровень развития правосознания, интересы, увлечения и отношения в семье.

Кроме того, проводится психодиагностическое обследование с целью более углубленного изучения личности сотрудника.

Для диагностики применяются различные базовые психодиагностические методы и проективные рисуночные тесты, одним из которых является автопортрет. Он применяется в целях диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности.

Арт-терапевтическая практика дает возможность лучше понять эмоциональные составляющие личности

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Источник: 13.fsin.su