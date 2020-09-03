В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Технический контроль»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Технический контроль».

В ходе указанного мероприятия сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» проверили техническое состояние у 77 транспортных средств. Было выявлено 13 административных правонарушений, совершенных водителями.

За наличие технических неисправностей было привлечено к ответственности 9 водителей. В транспортных средствах отсутствовали аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, брызговики. Был выявлен факт внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Водитель установил газобалонное оборудование без специального разрешения ГИБДД.

Водитель машины марки ГАЗ-3302 управлял транспортным средством с неисправной тормозной системой, а тормозные шланги имели трещины. В отношении него был составлен административный материал.

Житель Нижегородской области двигался по территории региона с применением устройства, позволяющего скрыть передний государственный регистрационный знак, была установлена откидная рамка для номера.

Были инициированы 3 проверки для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Источник: гибдд.рф