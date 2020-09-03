В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 2 сентября на улице Зеленая Роща. Водитель автомобиля марки «Фольксваген-Поло» 32-летнего возраста врезался в автомобиль марки «Шевроле-Орландо», который двигался во встречном направлении.

Телесные повреждения получили водитель «Фольксвагена», его 24-летняя пассажирка, а также 37-летняя пассажирка «Шевроле».

Точная причина ДТП в настоящее время устанавливается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф