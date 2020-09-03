В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Утром 2 сентября напротив дома №5, расположенного по адресу – улица Лодыгина, сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 29-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 29-летний гражданин был доставлен в ОП №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф