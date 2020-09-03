В Ичалковском районе сгорел жилой дом

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Поздним вечером 2 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Тарханова. На улице Пушкина загорелся жилой дом №5. Пламя уничтожило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru