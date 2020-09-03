В Саранске проводится дезинфекция городских территорий

В Ленинском районе Саранска была проведена обработка придомовых территорий, входных групп домов, игровых элементов детских площадок и лавочек.

Работы проводились во дворах многоквартирных домов №№ 1, 3, 7, 11, 13 и 15 по проспекту 50 лет Октября, МКД №№ 16, 18 и 20 по улице М. Расковой.

Поливомоечная машина также продезинфицировала внутриквартальную дорогу от МКД №1 по проспекту 50 лет Октября до МКД №16 по улице М. Расковой, магистральную дорогу по улице М. Расковой от проспекта 50 лет Октября до улицы Щорса.

В состав дезинфекционных групп вошли сотрудники МП «Спецтранспортник ЖКХ», управляющих компаний «Дом-управления №20» и «Сура Мордовии».

Городские коммунальные предприятия для проведения дезинфекции используют гипохлорит кальция.

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Источник: adm-saransk.ru