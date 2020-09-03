В северо-западной части Саранска отключат воду

В северо-западной части Саранска будет приостановлена подача воды.

В период с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: улица Коваленко – дома №№1, 3, 3А, 3Б, 5, 2, 7, 7А, 9, 11, 8Б, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 31, 37, 30, 35, 37, 26, 34, 38, 38Б, 40, 41, 42, 46, 43, 48, 49, 50А, 48А, 51, 53А, 53/3, 54, 55А, 52, 52А, 55/2, 55/1, 56, 53А, 55В, 59; улица Победы – дома №№1, 5, 5А, 6, 7, 9, 13, 14/1, 15, 20А, 20, 21, 23, 22, 22А, 22/1, 22/2, 23А, 23/2, 24, 24/3, 25/4, 25/2, 25/6, 25, 25Б, 27, 29, 55А, 55/1, 60; улица Войнова - дома №№17, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 26/2, 25А, 28, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 40, 42, 44; улица Н. Эркая – дома №№6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/2, 36/1, 38, 38А, 40, 42, 44, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; улица Миронова – дома №№2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 10Б, 10В, 6А, 12А, 9/1, 4, 10А, 47А, 36/3; улица Металлургов – дома №№1, 2, 3, 3А, 4, 5А, 6, 7, 8, 9А, 11; улица Н. Эркая – дома с №7 по №31. Также воды не будет в жилых домах по следующим улицам: Афганская, Братская, Патриарха Никона, Болотникова, Безбородова, Слободская, Светотехники, Мазы, Баляева, А. Арзамасской, Юртова.

Причиной отключения воды является проведение работ по замене участка водовода в районе пересечения проспекта 60 лет Октября и улицы Пушкина.

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Источник: adm-saransk.ru