В Саранске ХК «Металлург» сыграет с ХК «Кристалл»

Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка, который проводит предсезонную подготовку в Саранске, объявил даты ближайших контрольных матчей.

Указанные матчи будут проходить 6 и 7 сентября. Ледовый дворец станет местом проведения данных игр. Новокузнецкие хоккеисты сразятся с ХК «Кристалл» из Саратова, выступающим рангом ниже в первенстве ВХЛ.

Стоит отметить, что рассматриваемые матчи пройдут без зрителей.

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Источник: info-rm.com