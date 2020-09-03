В Мордовии проводится акция «Гражданский мониторинг»

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Рузаевскому району Жанна Зубрилина в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетила отделение ГИБДД.

Начальник ОГИБДД Алексей Кузнецов довел до представительницы общественности результаты работы подразделения, а также провел небольшую экскурсию по кабинетам.

Жанна Зубрилина осмотрела помещение для приема граждан, ознакомилась с порядком предоставления государственных услуг.

Ежедневно за различными услугами к сотрудникам обращаются более 20 человек, не считая тех, кто подает документы через МФЦ.

Представительница общественности отметила высокий профессионализм и компетентность сотрудников ОГИБДД.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф