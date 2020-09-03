В Мордовии двух уроженцев Армении осудили за сбыт фальшивых денег

В Мордовии суд вынес приговор в отношении уроженцев Армении, обвиняемых в сбыте поддельных денежных купюр.

В феврале нынешнего года два уроженца Армении 30- и 32-летнего возраста на автомобиле марки «Киа» приехали в Мордовию. В шести торговых точках республики преступники приобрели не очень дороги товары, а за них расплатились поддельными денежными купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Забирая сдачу, злоумышленники покидали магазины.

Решением Старошайговского районного суда в отношении каждого из преступников была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф