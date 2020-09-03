В Саранске 30-летняя женщина была ограблена интернет-мошенником

Интернет-мошенник ограбил 30-летнюю жительницу Саранска.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 30-летняя жительница Саранска, не имеющая постоянного места работы, в одной из социальных сетей прочитала позитивные отзывы об инвесторе по имени Алексей, который якобы способен в кратчайшие сроки приумножить деньги. Горожанка связалась с данным гражданином. Следуя указанию инвестора, женщина перечислила для торгов 49 тыс. рублей. Через несколько часов гражданин по имени Алексей сообщил горожанке о том, что заработал 7 тыс. долларов, а также заявил, что для получения денег следует заплатить налог в размере 13% от полученной прибыли. Пострадавшая, осознав, что связалась с мошенником, обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф