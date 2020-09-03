Житель Саранска подозревается в краже денег у своей знакомой

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже денег у своей знакомой.

Несколько дней назад 46-летний безработный гражданин, проживающий в посёлке Николаевка, предложил своей 38-летней знакомой покататься на автомобиле. Последняя ответила согласием. Во время поездки женщина отлучилась за кофе. Воспользовавшись данным обстоятельством, мужчина похитил из сумки знакомой ключи от её квартиры. После этого гражданин отвез пострадавшую в салон красоты, а сам поехал к ней домой. Мужчина похитил из шкатулки, находившей в шкафу, денежные средства в сумме 42 тыс. рублей.

В отношении 46-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф