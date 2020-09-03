В Мордовии сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия с подростками и их родителями

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» совместно с представителем районной газеты «Земля и люди» провели профилактические мероприятия с детьми и родителями на детских площадках многоквартирных домов, расположенных в населенном пункте Кемля.

Внимание детей и родителей было акцентировано на соблюдении ПДД пешеходами и перевозке детей автомобильным транспортом. Также проводилась профилактическая работа с юными велосипедистами.

Инспектор по ПБДД Светлана Сухова напомнила взрослым о том, что следует регулярно проводить беседы с детьми и подростками.

Всем юным участникам мероприятия сотрудники ГИБДД подарили световозвращающие браслеты.

Также читайте о том, что в Мордовии проводится акция «Гражданский мониторинг».

Источник: 13.мвд.рф