В Зубово-Полянском районе ребенок нашел гранату

В Зубово-Полянском районе была обнаружена граната.

Граната РГД-5 была обнаружена 11-летним подростком недалеко от своего дома в лесополосе, расположенной в населенном пункте Потьма. Ребенок рассказал о находке отцу, который незамедлительно обратился в полицию.

Боеприпас был помещен во взрывозащитный контейнер и передан в территориальный отдел полиции. Граната будет утилизирована в установленном порядке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф