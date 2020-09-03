Житель Лямбирского района, обвиняемый в повреждении чужого автомобиля, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Лямбирского района, который обвиняется в повреждении чужого автомобиля.

В июне нынешнего года 27-летний житель села Берсеневка Лямбирского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории Пролетарского района Саранска. В определенный момент молодой человек забрался на крышу чужого автомобиля и совершил на ней несколько прыжков, после чего, потеряв равновесие, упал и разбил лобовое стекло. Затем парень оторвал правое боковое зеркало транспортного средства.

Объяснить свои действия молодой человек не смог.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф