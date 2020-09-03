Три города Мордовии получат деньги на благоустройство

Три города Мордовии получат в общей сложности 170 млн рублей в виде гранта из федерального бюджета за победу в IV конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

Темникову и Ардатову полагается по 50 млн рублей, Рузаевке – 70 млн рублей.

Рузаевка победила в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», Темников и Ардатов – в категории «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Призовые деньги пойдут непосредственно на реализацию проектов благоустройства в течение 2021-2022 годов.

Рузаевка и Темников получат средства на благоустройство парков, в Ардатове будет реконструирована Базарная площадь.

Также читайте о том, что в Саранске проводится дезинфекция городских территорий.

Источник: e-mordovia.ru