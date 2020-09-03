В Зубово-Полянском районе было запущено новое производство на местном деревообрабатывающем комбинате

Глава Мордовии Владимир Волков с рабочей поездкой побывал в Зубово-Полянском районе, где в селе Выша было запущено новое производство на местном деревообрабатывающем комбинате.

Состоялся запуск цеха по выпуску топливных гранул. Продукция идет на экспорт, кроме того, имеет место рост и на внутреннем рынке.

В настоящее время на комбинате работают более 60 человек, 20 дополнительных рабочих мест было создано в рамках расширения производства. Дальнейшая реализация инвестиционного проекта позволит увеличить количество работающих до 110 человек.

Глава Мордовии подчеркнул, что запущенное производство является первым подобным предприятием в республике.

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Источник: e-mordovia.ru