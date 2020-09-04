В Ковылкинском районе загорелась баня

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Поздним вечером 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Ковыляй. Возле дома №37, расположенного по адресу – улица Речная, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru