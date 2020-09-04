В Мордовии возобновляют работу рестораны и кафе

Глава Мордовии Владимир Волков 3 сентября внес изменения в Указ о мерах по противодействию эпидемии коронавируса.

Отныне смягчается режим работы объектов общественного питания. В республике возобновляется деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита, за исключением проведения массовых мероприятий.

Смягчение режима противодействия пандемии в Мордовии связано с постепенным снижением уровня заболеваемости коронавирусом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru