Житель Саранска во время ссоры жестоко избил знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который во время ссоры жестоко избил своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что недавно 34-летний житель Саранска гостил у своего 30-летнего знакомого. В определенный момент гость и владелец жилья поссорились на бытовой почве. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта жестоко избил своего оппонента.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушиб мозга первой степени, многочисленные переломы ребер с повреждением легкого, а также множественные ушибы тела.

В отношении 34-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф