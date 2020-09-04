В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Днём 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Макаровка. Возле дома №52, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, загорелся автомобиль марки ГАЗ-3310. Огонь повредил транспортное средство на площади, составляющей 3 квадратных метра.
В результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru