В Саранске 65-летний автомобилист сбил 54-летнюю женщину

В Саранске 54-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

ДТП произошло утром 3 сентября на улице Волгоградской. По предварительной информации, 65-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», проявив невнимательность, совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина осматривалась медиками на месте инцидента.

Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф