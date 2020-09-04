В Саранске 65-летний автомобилист сбил 54-летнюю женщину

В Саранске 54-летняя женщина попала под колёса автомобиля.
ДТП произошло утром 3 сентября на улице Волгоградской. По предварительной информации, 65-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», проявив невнимательность, совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина осматривалась медиками на месте инцидента.
Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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Источник: гибдд.рф