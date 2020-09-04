В Теньгушевском районе пьяная женщина устроила ДТП

В Теньгушевском районе по вине пьяной женщины произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 3 сентября на территории села Кураево. По предварительной информации, 37-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения, во время движения по улице Ленина по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в опору линии телефонной связи.

Женщина скрылась с места инцидента, но в кратчайшие сроки была найдена и задержана. Гражданке понадобилась медицинская помощь. Выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения.

Также читайте о том, что в Саранске 65-летний автомобилист сбил 54-летнюю женщину.

Источник: гибдд.рф