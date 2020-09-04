В Зубово-Полянском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.

В ночь на 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Явас. На улице Дзержинского загорелись несколько надворных построек и жилой дом. Пламя полностью уничтожило строения на площади, составляющей 1 тыс. квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru