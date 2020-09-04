До конца нынешней недели в Саранске сохранится высокая пожарная опасность лесов

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что в период с 4 по 8 сентября в Саранске и повсеместно по республике сохраняется высокая пожарная опасность лесов четвертого класса.

При необходимости следует обращаться по следующим телефонным номерам: 01 (со стационарных телефонов), 112 (с мобильных телефонов).

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru