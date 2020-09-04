Мордовия получит средства для выплат медикам

Мордовии в ближайшее время будут выделены денежные средства для стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией.

Денежные средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Министерство здравоохранения России будет контролировать целевое использование выделяемых средств. Мордовия получит более 104 млн рублей.

Выплаты полагаются за особые условия труда, выполнение особо важных работ и дополнительную нагрузку медработников.

Также финансовая поддержка будет предоставлена лицам из групп риска заражения коронавирусом.

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Источник: info-rm.com