В Атяшево произошел пожар в жилом доме

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Утром 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. В жилом доме №20 вспыхнул огонь. Пламя повредило внутреннюю отделку постройки и системный блок на площади 0,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru