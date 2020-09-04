Мошенник под предлогом продажи амулета ограбил пенсионерку из Саранска

В Саранске пенсионерка лишилась крупной суммы, поверив неизвестному мошеннику.

В феврале нынешнего года 83-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который предложил приобрести ей амулет, гарантирующий одним своим наличием материальный достаток и крепкое здоровье. Также незнакомец заявил, что на пенсионерку была наложена порча. Горожанка, поверив мошеннику, перечислила 300 тыс. рублей. Талисман женщине никто не прислал.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее пенсионерка уже была ограблена мошенниками. В 2016 году она перечислила 1 млн рублей, желая вылечить сына от пьянства. Годом позже женщина перечислила 600 тыс. рублей преступникам, которые представились стражами порядка, задержавшими первых мошенников.

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Источник: 13.мвд.рф