В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске произошло возгорание в квартире.

Утром 3 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ульянова. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что огонь горит в одной из квартир жилого дома №22а.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и мебель на общей площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru