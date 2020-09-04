Два жителя Саранска избили парня и украли сумку у женщины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые избили парня и украли сумку у женщины.

Было установлено, что 1 сентября два жителя Саранска 19- и 22-летнего возраста на улице Косарева встретились с 21-летним парнем, которому ранее один из них назначил встречу в социальных сетях, приревновав его к своей девушке. Выяснение отношений закончилось тем, что 21-летний молодой человек был избит. Пострадавший получил травмы грудной клетки, ушибы в области скулы и переломы ребер.

Вечером того же дня горожане 19- и 22-летнего возраста возле подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, обратили внимание на женщину, которая сидела на лавочке и плакала. Молодые люди предложили помощь, но в их сознании благие порывы в кратчайшие сроки заглушил преступный умысел. Парни вырвали из рук женщины сумку, а затем убежали.

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Источник: 13.мвд.рф