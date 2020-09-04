В Лямбирском районе горел столб

В Лямбирском районе загорелся столб.

В ночь на 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на одном из участков трассы Р-158. Возле бывшего поста ДПС загорелась опора ЛЭП. В результате пожара был поврежден кабель СИП, длина которого составляет 1 метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание столба.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru