Житель Саранска, обвиняемый в мошенничестве и краже, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве и краже.

Стражами порядка было установлено, что 33-летний житель Саранска обманным путем завладел мобильным телефоном своей бывшей гражданской жены и посредством мобильного приложения с её счета на свой перевел 39 тыс. рублей.

Кроме того, ранее горожанин у этой же женщины на некоторое время попросил мобильный телефон в свое пользование и сдал его в комиссионный магазин. Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Ранее у 33-летнего горожанина уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф