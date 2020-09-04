В Атюрьевском районе строится новый детский сад

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков ознакомился с ходом строительства детского сада в селе Атюрьево.

Стоимость указанного объекта составляет более 96 млн рублей, большая часть средств была выделена из федерального бюджета.

Современный детский сад «Радуга» рассчитан на 90 мест, из которых 44 - ясельные. В здании будут оборудованы бассейн, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, пищеблок.

Сдать детский сад планируют до конца нынешнего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru