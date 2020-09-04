Владимир Волков оценил ход дорожных работ на строительстве объездной дороги Рузаевки

Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел ход работ по строительству Обхода Рузаевки.

К первому этапу – от Левжи до стекольного завода - строители приступили в этом году, и большой объем работ уже выполнен. Это двухполосная дорога шириной 7,5 метров и длиной 7,5 км, в том числе два моста – через реки Тарханка и Седьляй. Общая стоимость строительства объектов первого этапа составляет порядка 1,5 млрд рублей, в этом году работы будут выполнены почти на 850 млн, сдача объекта запланирована на следующий год.

В 2021-м строители рассчитывают приступить и ко второму этапу строительства - от Сузгарья до федеральной трассы между Нижним Новгородом и Саратовом. Проект сейчас находится на экспертизе, этот участок будет протяженностью около 4,5 км.

Владимир Волков, обсуждая ход работ с директором ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» Валерием Резеповым и руководителем подрядной организации ООО «Мордовдорстрой» Александром Мокшиным, отметил, что этот объект имеет особую стратегическую важность.

Глава региона поручил начать подготовительные работы к строительству второго этапа, провести все возможные мероприятия заранее.

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Источник: e-mordovia.ru