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Владимир Волков оценил ход дорожных работ на строительстве объездной дороги Рузаевки

Владимир Волков оценил ход дорожных работ на строительстве объездной дороги Рузаевки

Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел ход работ по строительству Обхода Рузаевки.

К первому этапу – от Левжи до стекольного завода - строители приступили в этом году, и большой объем работ уже выполнен. Это двухполосная дорога шириной 7,5 метров и длиной 7,5 км, в том числе два моста – через реки Тарханка и Седьляй. Общая стоимость строительства объектов первого этапа составляет порядка 1,5 млрд рублей, в этом году работы будут выполнены почти на 850 млн, сдача объекта запланирована на следующий год.

В 2021-м строители рассчитывают приступить и ко второму этапу строительства - от Сузгарья до федеральной трассы между Нижним Новгородом и Саратовом. Проект сейчас находится на экспертизе, этот участок будет протяженностью около 4,5 км.

Владимир Волков, обсуждая ход работ с директором ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» Валерием Резеповым и руководителем подрядной организации ООО «Мордовдорстрой» Александром Мокшиным, отметил, что этот объект имеет особую стратегическую важность.

Глава региона поручил начать подготовительные работы к строительству второго этапа, провести все возможные мероприятия заранее.

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Источник: e-mordovia.ru