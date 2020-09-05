В Темникове загорелся автомобиль

В Темникове произошло возгорание автомобиля.
Днём 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Р. Люксембург. Возле дома №33 загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелось транспортное средство.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru