В Темникове загорелся автомобиль

В Темникове произошло возгорание автомобиля.

Днём 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Р. Люксембург. Возле дома №33 загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелось транспортное средство.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар в квартире. Вследствие данного происшествия никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru