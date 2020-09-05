В Саранске проходит операция «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 5 сентября, проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Рейды проходят во всех районах города.

ГИБДД напоминает гражданам, что за управление автомобилем в состоянии опьянения законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 ты. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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Источник: 13.мвд.рф