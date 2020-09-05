Неизвестный мошенник ограбил продавщицу из Саранска

В Саранске неизвестный мошенник ограбил продавщицу.

Некоторое время назад 48-летней жительницей Саранска, которая работает продавщицей в магазине, позвонил неизвестный гражданин. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются списать деньги со счета горожанки, а также оформить на неё кредит. Затем якобы работник банка заявил, что женщина должна установить специальную программу на свой мобильный телефон для пресечения преступных посягательств. Горожанка выполнила данное требование, после этого с её счета были списаны денежные средства в сумме 220 тыс. рублей. Мошенник затем перестал выходить на связь.

В настоящее время представительных правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф