В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Поздним вечером 4 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кутузова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №16 горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 2,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru