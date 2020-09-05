Житель Рузаевского района подозревается в краже инструментов из гаража

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже электрических инструментов из гаража.

В ночное время суток 34-летний житель села Сузгарье проник в чужой гараж, дверь которого не была закрыта на замок, и похитил оттуда электрические инструменты общей стоимостью 5,5 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске проходит операция «Нетрезвый водитель».

Источник: 13.мвд.рф